Mundial 2026
Onda de adeptos recebe Seleção Nacional no hotel em Toronto
03 jul, 2026 - 11:25 • João Pedro Quesado
Os jogadores da Seleção encontraram as ruas de Toronto cheias de pessoas após a vitória sobre a Croácia. Os portugueses foram à varanda do hotel, após a vitória sobre a Croácia, cumprimentar os adeptos que gritavam "Portugal, Portugal, Portugal", enquanto Ronaldo puxou por eles.
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