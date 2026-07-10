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Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

10 jul, 2026 - 20:18 • Miguel Marques Ribeiro

Seja ou não a cadeira de sonho de Jorge Jesus, o novo selecionador nacional diz-se preparado para abraçar o desafio de liderar a equipa principal de Portugal e mostrou ambição de vencer. Para já, enquanto aguarda pela estreia, que será em setembro, o "mestre da tática" soma vitórias no bate boca com os jornalistas.

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