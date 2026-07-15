Futebol
Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu
15 jul, 2026 - 20:31 • Miguel Marques Ribeiro
O ponta-de-lança da Noruega e do Manchester City foi um dos destaques do Mundial 2026, dentro e fora de campo. Para além dos golos marcados, Haaland tem mais de 68 milhões de seguidores no Instagram e é um vloger de sucesso no Youtube. Nas redes, não faltam imitações das expressões faciais que o transformaram numa invulgar “máquina de memes”.
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