A mensagem do Papa aos doentes com esclerose lateral amiotrófica: "A qualidade das nossas vidas depende do amor"

21 set, 2025 - 18:16 • Lara Castro

Leão XIV enviou uma mensagem de vídeo para uma iniciativa em Chicago - ALS Walk for Life (ELA Caminhada pela Vida) - destinada à recolha de fundos para tratamentos essenciais e investigação científica ligada à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O seu discurso foi dedicado aos cientistas, aos cuidadores, aos doentes e aos que estão de luto.

