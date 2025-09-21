A mensagem do Papa aos doentes com esclerose lateral amiotrófica: "A qualidade das nossas vidas depende do amor"

Leão XIV enviou uma mensagem de vídeo para uma iniciativa em Chicago - ALS Walk for Life (ELA Caminhada pela Vida) - destinada à recolha de fundos para tratamentos essenciais e investigação científica ligada à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O seu discurso foi dedicado aos cientistas, aos cuidadores, aos doentes e aos que estão de luto.
