Presidenciais 2026
Da constituição à nomeação do PGR: os 10 minutos mais quentes do debate Seguro-Ventura
27 jan, 2026 - 22:43
André Ventura defende alteração da Constituição, não por causa dos poderes presidenciais, mas para restringir as pensões vitalícias dos políticos, criminalizar o enriquecimento ilícito e para "acabar" com nomeações partidárias para altos cargos do Estado. António José Seguro considera que "não é necessário fazermos uma revisão da constituição" para endereçar nenhuma dessas questões. Apertado por Seguro, Ventura acaba a sugerir que o Procurador Geral da República seja escolhido dentro da "corporação no Ministério Público".
Atualidade
Balanço de 2025
As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer (por muito que tente)
29 dez, 2025 - 07:00
Quem são os imigrantes da construção civil? “Sem eles as obras não se executam”
15 jul, 2025 - 06:30
Reportagem
Jogo de Palavra
Hora da Verdade
Dúvidas Públicas
Como funciona o aluguer ilegal de contas entre estafetas?
18 fev, 2025 - 12:19
Extremamente Desagradável
As Três da Manhã
A Quarta da Manhã
+ Vistos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comentários