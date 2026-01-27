Presidenciais 2026

Da constituição à nomeação do PGR: os 10 minutos mais quentes do debate Seguro-Ventura

27 jan, 2026 - 22:43

André Ventura defende alteração da Constituição, não por causa dos poderes presidenciais, mas para restringir as pensões vitalícias dos políticos, criminalizar o enriquecimento ilícito e para "acabar" com nomeações partidárias para altos cargos do Estado. António José Seguro considera que "não é necessário fazermos uma revisão da constituição" para endereçar nenhuma dessas questões. Apertado por Seguro, Ventura acaba a sugerir que o Procurador Geral da República seja escolhido dentro da "corporação no Ministério Público".

debates presidenciais 2026 presidenciais 2026 antónio josé seguro andré ventura constituição pgr ministério público
