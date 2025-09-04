Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou, contado por quem viu

O susto inicial na composição que estava nos Restauradores; o pânico com a descida desenfreada do segundo elevador; o silêncio que se abate quando todos percebem que estão a testemunhar uma tragédia. Testemunhas ouvidas pela Renascença e pela agência Reuters ajudam a reconstituir o acidente que vitimou 16 pessoas, esta quarta-feira, em Lisboa.

