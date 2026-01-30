Depressão Kristin
Família de Leiria retira carro da água. "Temos de aguardar a nossa vez, ter espírito de entreajuda"
30 jan, 2026 - 22:19 • Catarina Santos , Miguel Marques Ribeiro
No centro de Leiria, são ainda bem visíveis as consequências da passagem da depressão Kristin. Junto ao rio Lis, há estradas cortadas junto às ruas alagadas, mas os moradores arriscam a travessia. Um homem teve mesmo de empurrar um carro mais de 80 metros.
