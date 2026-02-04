Reportagem

De visita a Pombal, Montenegro não foi a aldeias afetadas pela tempestade. "Gostava que ele tivesse visto a desgraça que aconteceu"

04 fev, 2026 - 09:00 • Beatriz Pereira , Alexandre Abrantes Neves

Em várias aldeias ao redor de Pombal, local que o primeiro-ministro visitou esta terça-feira, ainda não há luz nem telecomunicações, uma semana depois da tempestade Kristin. Quem lá vive tenta corrigir os estragos que os ventos trouxeram, admitindo que a vinda de Luís Montenegro, que só visitou uma fábrica e um depósito de água, "não faz falta, porque ele não vem pagar os prejuízos".

