Reportagem
Depois do vento, as cheias: rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações
05 fev, 2026 - 15:28 • Beatriz Pereira , Alexandre Abrantes Neves
Com a passagem da depressão Leonardo e uma noite de muita chuva e vento, o rio Lena, em Leiria, alagou a zona da Ponte das Mestras. No local, os militares e proteção civil ajudam as populações em risco a conter a água com barreiras de areia e a retirar animais dos currais.
Tópicos
Uma motosserra invisível atravessou o centro do país
04 fev, 2026 - 06:00
Atualidade
Quem são os imigrantes da construção civil? “Sem eles as obras não se executam”
15 jul, 2025 - 06:30
Reportagem
Balanço de 2025
As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer (por muito que tente)
29 dez, 2025 - 07:00
Jogo de Palavra
Hora da Verdade
Dúvidas Públicas
Como funciona o aluguer ilegal de contas entre estafetas?
18 fev, 2025 - 12:19
Extremamente Desagradável
As Três da Manhã
A Quarta da Manhã
+ Vistos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comentários