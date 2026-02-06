Pavilhões e campos arrasados. Como o desporto em Leiria foi afetado pela depressão Kristin
06 fev, 2026 - 21:00 • André Maia , Ariana Cruz
Em Leiria, a depressão Kristin afetou também pavilhões desportivos responsáveis por reunir centenas de atletas diariamente. Agora, ganham destaque os telhados caídos, as paredes destruídas e a impossibilidade de se voltar à rotina num curto espaço de tempo.
