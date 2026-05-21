VÍDEOS

Documentário O Código Farioli. A história desconhecida do treinador-filósofo

21 mai, 2026 - 16:38 • Eduardo Soares da Silva (reportagem e edição) , Rodrigo Machado (design e pós-produção)

Viajámos até às raízes toscanas de Francesco Farioli para conhecer os vários mundos do treinador que foi campeão pelo FC Porto. Teve uma infância tranquila, rodeada de livros. Alimentou o sonho de ser guarda-redes, mas não tinha altura suficiente. Estudou filosofia em Florença e foi lá que mergulhamos no conteúdo da sua tese de licenciatura, com vista para o icónico Duomo. O treinador Farioli nasceu nos confins do futebol amador em Itália. Os dez anos que se seguiram levaram-no ao Qatar, onde criou um canal de YouTube que impressionou Roberto de Zerbi. O central Daniele Rugani revela os bastidores do fiasco em Amesterdão; André Villas-Boas explica como contratou Francesco e detalha as emoções da temporada que terminou com o título.

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